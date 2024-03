Mandat nie tylko dla kierowcy. Pasażer też zapłaci

Zatrzymanie obywatelskie. Co zrobić z nietrzeźwym kierowcą?

Istnieją konkretne, bardzo życiowe okoliczności, kiedy to pasażer powinien wykazać się większą dozą zdrowego rozsądku niż kierowca. Pod żadnym pozorem nie należy wsiadać do samochodu z nietrzeźwą osobą, która zamierza go prowadzić. W takim przypadku nie tylko nie powinnyśmy zgodzić się na podwiezienie, ale także bezwzględnie zatrzymać kierowcę. Stanowi on zagrożenie nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich uczestników ruchu: innych kierowców, pasażerów oraz pieszych. Polskie prawo dopuszcza w takim przypadku tzw. zatrzymanie obywatelskie.