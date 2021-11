Marcelina Zawadzka pozuje na łóżku. Fani wprost pieją z zachwytu

Jej dobra passa minęła, gdy usłyszała zarzuty "uszczuplenia podatku, przyjęcia i rozliczenia faktur oraz prania brudnych pieniędzy". Zawadzka wydała nawet w tej sprawie oświadczenie: "Nie uczestniczyłam w tzw. 'praniu pieniędzy', 'tworzeniu karuzeli VAT', nie ukradłam ani złotówki, a tym bardziej '58 mln złotych'. (…) Nie ukrywam, że bardzo to przeżywam i nie jest mi łatwo czytać o tych oszczerstwach, które nakręciły same media. Zaskakujące jest to, ilu osobom dało to pożywkę i uśmiech na twarzy, widząc taki lincz medialny".