Margot Robbie pokazała fanom zdjęcia z dzieciństwa. W poruszającym nagraniu prosi ich o pomoc Margot Robbie skomentowała pożary w Australii. Aktorka pokazała fanom swoje zdjęcia z dzieciństwa, prosząc o pomoc dla jej kraju. Margot Robbie kieruje do fanów ważny apel (Getty Images) Margot Robbie opublikowała na swoim profilu na Instagramie poruszający film. Australijska aktorka prosi fanów o pomoc i datki dla jej kraju. Przypominamy, że od października w wyniku pożarów w Australii zginęło 25 osób, a według naukowców z Uniwersytetu w Sydney spłonął mogło ponad pół miliarda zwierząt. W całym kraju spłonął obszar o łącznej powierzchni ponad ośmiu tysięcy hektarów. Zniszczone są tysiące domów. Margot Robbie apeluje do fanów Gwiazda, która wychowywała się w Australii, skierowała do fanów szczególny apel. "Chciałabym podzielić się z wami moimi zdjęciami z dzieciństwa" – powiedziała, otwierając album. – "Tutaj jestem z kuzynem na australijskiej farmie. Tu jemy ciasto, jeździmy na motocyklach, tu widać zabawną fryzurę mojego kuzyna, a tu uczę się prowadzić samochód" – wymienia aktorka. – "Wiem, że jesteście świadomi tego, co dzieje się w Australii. Nie chcę pokazywać wam jeszcze większej ilości zdjęć, na których widać olbrzymie zniszczenia. Pragnę pokazać wam, jaki piękny jest mój kraj. Australia bardzo was teraz potrzebuje. Proszę o datki. Pomóżcie, jak tylko możecie. Linki podam na moim profilu i na InstaStory. Ja sama nie znam się na technologii, ale uwierzcie, że to bardzo łatwe i nie zajmie wam wiele czasu. Pomoże każdy dolar, który moglibyście wydać na kubek kawy. Pozwólmy, żeby przyszłe pokolenia mogły zobaczyć Australię taką, jaką ja ją widziałam" – prosi aktorka. Fani byli poruszeni nagraniem gwiazdy. "Piękny apel", "Jesteś cudowna", "Jestem wzruszony tym nagraniem", "Już wysyłam datki. Mam nadzieję, że przyroda w twoim kraju szybko się zregeneruje" – komentowali internauci.