Mariusz Czajka przetrwał trudny okres i znów tryska humorem. Pojechał na krótkie wakacje

Nieszczęścia chodzą parami

Mariusz Czajka jest poirytowany, gdy słyszy, że artyści są leniwi i opływają w luksusy. - Wielu ludziom wydaje się, że znani ludzie opływają w luksusy, a to nieprawda. Ja mam dwa kredyty, dwie córki na utrzymaniu i jeszcze od lat pomagałem mamie. To, co zarabiałem, szło na bieżące wydatki i nie było nawet z czego odkładać. A przez ostatnie lata miałem mnóstwo spektakli w miesiącu i zapierdzielałem na trzy zmiany, by wystarczyło" - mówił aktor teatru "Studio Buffo". Ciężko tyrałem, by związać koniec z końcem, a nie żyć w luksusie. (...) Miesięcznie mam około siedmiu tysięcy złotych opłat i mimo że nie pracowałem przez pandemię, musiałem to płacić - zapewniał aktor.