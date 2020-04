Marka, która rozumie kobiety. Odzież i dodatki Liu Jo do 50 proc. taniej

Wyrafinowanie i prostota w jednym – ubrania Liu Jo

Niektóre projekty Liu Jo emanują kobiecością, inne zaś pomogą ci zachować nienaganną elegancję. Marka przygotowuje do każdej kolekcji serię podstawowych ubrań i dodatków, które pozwalają cieszyć się włoską jakością bez nadwyrężania budżetu. Liu Jo to marka, w której kolekcjach widać wyrazisty styl, ale nie kosztem wygody ubrań.

Kobiecość z nutką indywidualizmu – to kolejna cecha projektów Liu Jo. Na uwagę zasługują przede wszystkim piękne sukienki w różnych stylach. Sportowe i wygodne modele nie są zwykłe i nudne, a eleganckie to kreacje, które z przyjemnością włożysz wiele razy na rodzinne spotkania, wesela i imprezy.

Ubrania Liu Jo podkreślą piękno

Jeśli cenisz sobie swój styl i indywidualizm, ale nie dążysz do wyróżnienia się z tłumu na siłę, z pewnością docenisz ubrania, które mają w sobie "to coś". Czasem to ciekawy akcent w postaci naszywki, innym razem niebanalny sposób zdobienia bluzki bądź zabawny nadruk albo oryginalny krój. Nie lubimy banalnych ubrań, bo te nie sprawiają, że nie czujemy się wyjątkowe. Z drugiej strony dziwaczne i krzykliwe stylizacje to też mało kusząca opcja. Dobry styl oznacza równowagę pomiędzy wygodą i prostotą a zachowaniem swojego niepowtarzalnego "ja" w ubiorze.