Maryla Rodowicz nie szczędzi gorzkich słów pod adresem byłego męża. "Nie chcę go widzieć"

Bolesne doświadczenie Maryli Rodowicz

Pod nieobecność gwiazdy, biznesman spakował ich wspólny dobytek, wywożąc wszystkie wartościowe przedmioty w dwóch ogromnych ciężarówkach. - Najtrudniejsze było mijanie się na korytarzu sądowym. Andrzej się nie odzywał i nie mówił nawet do mnie "dzień dobry". To było przykre. Andrzej się do mnie nie odzywa. Nie chcę go widzieć - Rodowicz przyznaje w tej samej rozmowie.