Masturdating robi furorę. Daje ogromną satysfakcję

Czy miałaś kiedyś ochotę wyjść do kina, na kawę czy do restauracji, ale w ostatniej chwili zrezygnowałaś? Nie miałaś z kim iść. Koleżanka była zajęta, chłopaka brak, a przecież konwencje społeczne mówią, że na miasto nie wychodzi się samemu. Nie ma sensu, to wstyd, ludzie będą się gapić i gadać… Otóż nie – a przynajmniej już nie! Świat zmienia się nieustannie, a samotne wyjścia nie są niczym dziwnym. Ba, urosły do fenomenu społecznego, który doczekał się własnej nazwy. Warto dowiedzieć się więcej o tym fascynującym zjawisku.