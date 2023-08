Masz pieprzyk w tym miejscu? To nie jest przypadek

Doktor dermatologii Joyce Park w 2019 roku na łamach magazynu "Time" udzieliła odpowiedzi na to pytanie. "Pieprzyki i piegi pojawiają się w miejscach, które narażone są na promieniowanie UV. Jeśli się nad tym zastanowić, to właśnie nadgarstki, dłonie czy ramiona są najbardziej narażone na promieniowanie, chociażby podczas jazdy autem. To właśnie dlatego pieprzyki najczęściej pojawiają się właśnie tam" - tłumaczyła