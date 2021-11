Miała na policzku pieprzyk w kształcie serca. Usłyszała druzgocącą diagnozę

Mieszkanka Portland, 32-letnia Kayla Mailer, miała pieprzyk na policzku od 12. roku życia. Z biegiem czasu zaczął się powiększać i gdy kobieta miała 27 lat, zmiana na skórze przybrała kształt idealnego serduszka. W tamtym czasie Kayla myślała, że jej pieprzyk jest niezwykle uroczy i wiele osób go komplementowało, a nawet myślało, że to tatuaż. Jednak w przeciągu kolejnego roku pieprzyk powiększył się, zatracając kształt serca i zmienił kolor na znacznie ciemniejszy. To nieco zaniepokoiło kobietę, więc postanowiła udać się do dermatologa.