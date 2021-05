Mateusz Damięcki o kobiecej przyjemności. "W tej chwili dąży się do tego, by łechtaczka nie istniała"

Gwiazdor odnosi się także do kwestii, które w Polsce wciąż uważa się za wstydliwe, a nawet obraźliwe. Chodzi o kobiecą seksualność, a konkretnie, o łechtaczkę: - W tej chwili dąży się do tego, by łechtaczka nie istniała. Przecież każdy z nas, bez względu na płeć, ma prawo decydować o tym, co sprawia mu przyjemność. A odbieranie praw kobietom łączy się z systemowym odbieraniem im wolnej woli w tej kwestii. Przecież życie jest również po to, by czerpać z niego radość. Dlaczego pod dyktando mamy się wszyscy smucić i czekać na zbawienie? Z realnej znów robi się słowo tabu, a z tej symbolicznej robi się zakładnika.