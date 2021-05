Minęło 14 lat od zaginięcia Maddie McCann. Rodzice wydali oświadczenie

"Pandemia Covid jeszcze bardziej utrudniła ten rok z wielu powodów, ale na szczęście śledztwo w celu znalezienia Madeleine i jej porywacza jest kontynuowane. Trzymamy się nadziei, choć niewielkiej, że znów zobaczymy Madeleine. Jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, musimy się dowiedzieć, co się stało z naszą ukochaną córką, bez względu na wszystko. Jesteśmy bardzo wdzięczni policji za nieustające wysiłki. Mimo upływu lat wciąż otrzymujemy tak wiele pozytywnych słów i dobrych życzeń. To wszystko pomaga i za to jesteśmy naprawdę wdzięczni - dziękujemy. Kate & Gerry" - podkreślili rodzice.