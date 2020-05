Matka Meghan Markle była bankrutką. Jak wyglądają relacje Dorii Ragland z Harrym?

Relacje Dorii Ragland z księciem Harrym nie stanowiły głównego zainteresowania mediów. Do czasu. Od kiedy była już książęca para Sussexu przeniosła się do Los Angeles, o matce Meghan mówi się coraz więcej. Niedawno informowano, że w willi, którą chcą kupić małżonkowie, znajdzie się miejsce dla Dorii.

Doria Ragland – kim jest?

Markle nigdy nie ukrywała, że mama jest jej opoką. To ona wzięła na swoje barki samotne wychowywanie przyszłej księżnej. Robiła wszystko, by jej córka wyrosła na pewną siebie kobietę, która wie, czego chce i to osiągnie. Ragland, jak podaje Wikipedia, też była samodzielna. Po liceum zaczęła pracę jako makijażystka na planach filmowych.