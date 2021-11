Matthew McConaughey uwielbia to w żonie. "Ma mały ubytek w przednim zębie"

Camila Alves jest modelką. Jakiś czas temu ukruszyła sobie jeden z zębów, ale nie poszła do stomatologa. A to dlatego, że odradzał jej to mąż. "Camila ma mały ubytek w przednim zębie, który tworzy piękną lukę. Chciała to naprawić, ale zaprotestowałem: "Nie ma mowy! Uwielbiam ten mały odprysk na twoim zębie. Ten mały cień, który jest po tej stronie, ale nie po tamtej. Kocham go" – powiedział McConaughey w rozmowie z Faris.