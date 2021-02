Matylda Damięcka o seksizmie i swoich grafikach

Matylda o seksizmie

Matylda Damięcka o grafikach

- Dlaczego to robię? Ponieważ wewnętrznie, jeżeli odczuwam jakiś obezwładniający niepokój, póki nie zrealizuje tego, to mnie to jątrzy i tak będzie zawsze - bo taka zawsze byłam. (...) Nie mówię, że jestem edukatorem. Ja wywołuję myśli ludzi do tablicy. (...) Staram się rysunkami nie odpowiadać na te pytania, tylko zostawiać je w tej strukturze otwartej (...) Rysuję coś, co nie odpowiada na pytania, przez to sam sobie odpowiadasz. Dlatego myślisz, że to jest w punkt, bo to jest w twój punkt - mówiła w programie Matylda.