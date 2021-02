Znikanie "na ducha". Dramatyczne rozstania po latach znajomości i przyjaźni

Pandemia nasiliła zrywanie relacji uczuciowych i przyjacielskich w sposób bezpardonowy i bezduszny. Tzw. ghosting w dobie izolacji stał się powszechniejszy, niż kiedykolwiek wcześniej. Znikają i partnerzy i przyjaciele, bez wyjaśnienia, często z dnia na dzień. Psycholog ma teorię, dlaczego tak się dzieje.

Badania naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Zachodniego Ontario wskazały, że około jedna czwarta osób biorących w nich udział doświadczyła nagłego zniknięcia ze strony partnera. Jednocześnie jedna piąta przyznała się, że sama bez wyjaśnienia zerwała kontakt z kimś bliskim. Znikanie bez śladu stało się również powszechne w przyjaźni. Aż jedna trzecia badanych zadeklarowała, że w ten sposób porzuciła przyjaciela lub doświadczyła tego z jego strony.

72 procent ankietowanych potwierdziło, że doświadczyło tego zjawiska osobiście. Co ciekawe badania opublikowane w Journal of Social & Personal Relationship, wskazują, że do ghostingu częściej przyznają się kobiety.

To najprostsza forma niekontynuowania znajomości

Patrycja Kowalska od kilku lat szuka partnera na portalach randkowych i kilka razy osobiście zetknęła się ze zjawiskiem ghostingu. Sama przyznaje, że zdarzyło się jej zniknąć po pierwszym spotkaniu, a trzy razy została tak potraktowana przez mężczyzn, z którymi przez jakiś czas flirtowała online.

– Zablokować kogoś i zniknąć to chyba najprostsza forma niekontynuowania znajomości, jeśli wiemy, że nie ma "tego czegoś" – powiedziała w rozmowie z WP Kobieta Patrycja. - Myślę, że w ramach znajomości online nie ma tu nic złego. W końcu skoro się z kimś nie znamy osobiście, nic wielkiego się nie wydarzyło, a czujemy, że nic z tego nie będzie, bo "nie kliknęło", to najprościej jest się wymiksować i zrobić miejsce na nowe kontakty - mówi dziewczyna.

Patrycja nie ma pretensji do tych, którzy w świecie online tak się zachowują.

- Rozumiem i sama też tak postępuję, wychodząc z założenia, że nikomu obcemu nie muszę się tłumaczyć. W końcu nieuczciwie byłoby zabierać komuś czas i robić zamieszanie w głowie, wiedząc, że nic z tego i tak nie będzie - mówi.

Dlaczego ludzie chętnie tak postępują? - Powodem jest najczęściej obawa przed zranieniem drugiej osoby – tłumaczy Ewelina Janiszewska, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. - Bywa również, że podłożem ghostingu jest koncentracja na swoich potrzebach, niski poziom empatii i skłonność do traktowania innych przedmiotowo. Możemy śmiało powiedzieć, że osoba taka posiada cechy narcystyczne. Jest czarująca, intensyfikuje kontakt od samego początku, a później kiedy nasyci się już wrażeniem, jakie zrobiła na drugiej osobie porzuca ją szukając kolejnego "wyzwania" . Osoba, która nagle znika, może być niedojrzała emocjonalnie lub niezainteresowana prawdziwymi, bliskimi relacjami. Być może jest również zaangażowana w inną relację lub związek - zauważa psycholog.

Małgorzata boleśnie zderzyła się z ghostingiem

O ile znikanie w sieci nie jest zjawiskiem zaskakującym, o tyle psychologowie obserwują zwiększoną liczbę takich "ucieczek" w realu właśnie w czasie pandemii. Małgorzata Markiewicz zderzyła się z ghostingiem bardzo boleśnie.

- Przez rok spotykałam się z facetem. Byłam szczęśliwa. Nie mieszkaliśmy razem, ale bywał u mnie, ja u niego. Spotkania, śniadania, kolacyjki, seks, kino, wspólne weekendy. Planowaliśmy przyszłość. Byłam pewna, że to znajomość na dłużej. Aż przyszła pandemia i lockdown. On wyjechał do rodzinnego miasta, pracował zdalnie.

Małgorzata proponowała partnerowi, żeby na czas pandemii wprowadził się do niej. Jednak z jakiegoś powodu nie chciał. Jeszcze w marcu ubiegłego roku często i dużo rozmawiali, dużo pisali. Gdy mężczyzna wyjechał z Warszawy ich relacja przeniosła się do sieci, jednak z każdym dniem odzywał się mniej. Gdy Gośka pytała o co chodzi, mężczyzna tłumaczył się pracą.

- W połowie kwietnia zamilkł. Zaczęłam wariować. Gdy próbowałam podsycić ogień, proponowałam spotkanie, zablokował mnie. Zniknął totalnie, byłam zablokowana na wszystkie możliwe sposoby. Wszystkie komunikatory i kanały społecznościowe. Telefonów nie odbierał, na maile nie odpowiadał. Aż przestałam się odzywać.

Małgorzata okupiła tę znajomość depresją i całkowitą utratą wiary w miłość i w siebie.

- Jeśli nie mamy wystarczającej ilość danych, kiedy druga osoba nagle urywa kontakt, warto mieć świadomość, że może uruchamiać to w nas tendencje do wewnętrznej atrybucji, czyli przypisywania sobie i swoim cechom odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Zaczynamy myśleć o własnym wpływie, by poradzić sobie z nieprzewidzianą sytuacją, nad którą nie mamy kontroli. Ten styl interpretacji może wzmacniać niska samoocena – zauważa psycholog.

Małgorzata ma żal do byłego partnera za sposób, w jaki się z nią rozstał.

- Po tych wszystkich wspólnych miesiącach oczekiwałabym przynajmniej usłyszeć "żegnam" czy jakoś tak. Zostałam sama, zamknięta w pandemicznej rzeczywistości z milionem myśli w głowie i pytaniami – dlaczego i co ze mną nie tak? Co zrobiłam źle? Kiedy? Co się w ogóle stało? I dlaczego musiałam to przeżyć? – mówi Małgorzata.

- Kiedy zauważymy, że zaczynamy się obwiniać, możemy spróbować poszerzyć perspektywę. Zadajmy sobie pytanie: z jakich innych powodów niż my sami druga osoba mogła zerwać kontakt? Tutaj z pomocą może przyjść technika tortu: generując kolejne powody, przypiszmy im procentowe wartości i podzielmy koło na części wg tych wartości. Dzięki temu zobaczmy jak wiele przyczyn, różnych kawałków tortu innych niż my sami i nasze cechy mogły być powodem nagłego zniknięcia - podpowiada psycholog.

- Ostatnio widzieliśmy się kilka razy na osiedlowym parkingu. On mieszka blisko mnie, gdy jest w Warszawie - widocznie wrócił. Odwracał głowę na mój widok. Ja też już nie chcę go znać – podsumowała Małgorzata.

"Zupełnie nie wiem co się stało"

Bycie ofiarą ghostingu to nic przyjemnego i mamy prawo czuć się w takiej sytuacji źle. Należy jednak pamiętać, że to zjawisko dotyka sporej grupy populacji. Według amerykańskich badań z 2018 roku, przeprowadzonych na grupie 1300 osób, co czwarta osoba deklarowała, że padła ofiarą takiego zachowania. Podobne badania przeprowadzono również w Hiszpanii. Tam problem dotknął 20% ankietowanych.

- Kiedy bliska osoba nagle znika z naszego życia - choć to trudne - warto zadać sobie pytanie jak na nas działa takie zachowanie, jak się czujemy w związku z nim? Smutek informuje nas o tym, że straciliśmy coś, co było dla nas ważne, złość sygnalizuje, że ktoś przekroczył nasze granice, potraktował nas niesprawiedliwie, mobilizuje do walki – zauważa psycholog Ewelina Janiszewska.

- Nie ignorujmy tych uczuć, warto zapytać siebie, czy to zachowanie i jego emocjonalne skutki są dla nas ok, co zachowanie drugiej osoby mówi o niej samej? Dzięki tej postawie możemy wrócić do perspektywy osoby, która też wybiera i jeśli ktoś nie tratuje nas tak, jak tego potrzebujemy, jest spore prawdopodobieństwo, że nie byłby to dla nas odpowiedni partner ani przyjaciel. Tym samym robimy miejsce na inną relację, zdrowszą i bezpieczniejszą.

W taki właśnie sposób, w ramach robienia miejsca na nowe przyjaźnie, na ghosting patrzy Karolina. Ona kilka miesięcy temu, bez blokad, ale też bez wyjaśnień odsunęła się od koleżanki, z którą kilka lat była w bliskiej relacji kumpelsko-zawodowej.

- Od dłuższego czasu czułam, że drogi nam się rozjeżdżają. Źle wpływały na mnie nasze kontakty. Po każdym spotkaniu czy dłuższej rozmowie czułam się, jakbym była wyssana z energii. Kiedy zdałam sobie z tego sprawę, postanowiłam ograniczyć kontakt – mówi Karolina.

Kobieta przyznaje, że akurat w jej przypadku i z jej perspektywy, pandemia pomogła poluzować więzy, a w efekcie koleżanka zrozumiała, że ona już nie ma ochoty na przyjacielskie kontakty z nią.

- Dotarło do mnie, że nasza przyjaźń się wypaliła. Czas na nowe znajomości, a żeby zrobić miejsce innym ludziom, dobrze jest oczyścić przestrzeń.

