Meghan Markle i książę Harry nie wyglądają na szczęśliwych. Ekspert od mowy ciała analizuje ich postawy

Meghan Markle i książę Harry pojawili się w na festiwalu w Royal Albert Hall w Londynie. Chociaż na czerwonym dywanie wciąż się uśmiechali, ich miny z samochodu zdradzają co innego.

Meghan Markle pojawiła się na festiwalu w oszałamiające kreacji, w krwistoczerwonym kolorze. Suknia sięgała samej ziemi, a do niej dobrała kopertówkę oraz efektowne, czerwone kolczyki. Książę Harry towarzyszył żonie w mundurze, na którego klapach dumnie wisiały liczne medale.

W blasku fleszy para chętnie pozowała i uśmiechała się w kierunku fotoreporterów. Niestety, zdjęcie, które zrobiono im w samochodzie zdradza zupełnie inne emocje. Meghan Markle zagryza na nim zęby, natomiast książę nostalgicznie spogląda w przestrzeń. Fotografia wzbudziła wątpliwości fanów, co do tego, czy są teraz naprawdę szczęśliwi.

"Jestem przekonany, że książę Harry jest zdominowany w związku z Meghan Markle" – spekulował jeden z internautów. "Czy fotograf uchwycił ich rzeczywistość", "To zdjęcie jest niewiarygodnie smutne" – komentowali inni.

Portal "ExpressUK" zwrócił się do ekspertki ds. mowy ciała – Judi James, z prośbą o przeanalizowanie mowy ciała królewskiej pary na zdjęciu. Zdaniem specjalistki, książę Harry wyglądał, jakby był przygnębiony, co może wynikać z tego, że nie jest do końca zadowolony z rezygnacji pełnienia oficjalnych funkcji w brytyjskiej rodzinie królewskiej.