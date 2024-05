Pokazał najmłodszą córkę w sieci. Rzadki widok

Michał Żebrowski od lat jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Na swoim koncie ma udział w wielu produkcjach, takich jak m.in. "Ogniem i mieczem", "Wiedźmi", "Pan Tadeusz" czy "Pręgi". O kilku lat widzowie mogą go oglądać w roli charakterystycznego profesora Falkowicza w serialu "Na dobre i na złe".

Aktor jest szczęśliwym mężem Aleksandry Żebrowskiej. Para słynie z poczucia humoru i ogromnego dystansu do siebie, co widać m.in. na publikowanych przez nich w mediach społecznościowych zdjęciach i nagraniach. Najnowsza fotografia Żebrowskiego, na której pozuje z córeczką, wyjątkowo przypadła do gustu obserwatorom.