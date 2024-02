"Ogniem i mieczem" ma już 25 lat. Jak dziś wygląda Izabella Scorupco?

Izabella Scorupco przyszła na świat w 1970 roku. Kiedy miała zaledwie rok, jej rodzice podjęli decyzję o rozwodzie. Siedem lat później wraz z mamą przeprowadziła się do Szwecji. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła dość wcześnie, bo już jako 17-latka. Piękną i utalentowaną Scorupco wypatrzył szwedzki reżyser, który zaproponował jej rolę w filmie "Nikt nie kocha jak my".

Izabella rozwijała się jednocześnie w dwóch profesjach. Obok aktorstwa pojawił się bowiem modeling. Polka pojawiła się m.in. we włoskim wydaniu magazynu "Elle", a także takich czasopismach, jak "Glamour", "Tove" czy "Elle". Co ciekawe, próbowała też podbić rynek muzyczny. W 1991 roku światło dzienne ujrzała płyta "Iza". W 1999 roku na ekranach polskich kin pojawiła się produkcja "Ogniem i mieczem". Do dziś Scorupco jest kojarzona przez Polaków właśnie z tej roli.