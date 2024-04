Mikroszorty? Już nie. Teraz rządzą spodenki w stylu Wieniawy

Wieniawa wybrała model utrzymany w jasnym odcieniu niebieskiego z przetarciami na nogawkach. Charakterystyczną cechą modnych jortsów są nogawki sięgające kolan , luźny fason, a w tym sezonie także obniżony stan ledwie trzymający biodra w ryzach. W ten sposób artystka wyeksponowała także majtki z wysokim stanem w panterkę, które wprowadziły do stylizacji nutę pikanterii.

Szerokie spodenki do kolan, które u schyłku lat 90. robiły zawrotną karierę w środowisku hip-hop, teraz przejmują influencerki i trendsetterki. Julia Wieniawa pozostając w domowych okolicznościach, nie zapomina ani o trendach, ani o wygodzie . Jortsy zestawione z luźną koszulką to z jednej strony ukłon w stronę nurtu normcore, a z drugiej penetracja nonszalanckiej mody.

Maffashion dodała stylizacji dozę ekstrawagancji w postaci butów, które błyskawicznie odmieniły charakter jortsów. Białe czółenka typu kaczuszki z nosem w szpic to prawdziwa gratka dla koneserek wysokiej mody i trendów, które nie muszą wpadać do mainstreamu, aby satysfakcjonować modowe indywidualistki . Podobnie jak jortsy.

