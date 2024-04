Już nie bluzki hiszpanki. Top Wieniawy już teraz został okrzyknięty hitem lata 2024

Paulina Krupińska w minimalistycznej stylizacji. Fani: "piękna"

Paulina Krupińska to kolejna z polskich gwiazd, które pokazały, że nawet ultraproste stylizacje potrafią zagwarantować efekt "wow". Szczerze mówiąc, wydaje nam się, że w dzisiejszych czasach, w dobie rosnącej popularności takich szalonych trendów, jak "mob wife", to właśnie minimalistyczny look będzie przyciągał uwagę. Wypróbujemy, jak to działa, latem.