Mini bez ramiączek. Iga Świątek zaszalała ze stylizacją

Iga Świątek o finale French Open 2023 i drodze do tego miejsca

"Bez dwóch zdań, dziś był wyjątkowo emocjonujący finał, dużo wzlotów i upadków, ale cieszę się, że w trzecim secie uwierzyłam i wróciłam na własnych warunkach. (...) Jestem z siebie bardzo dumna. (…) Było wiele momentów, kiedy nie byłam pewna, czy nadaję się do tego wszystkiego. Nie jestem robotem. Najważniejsze jest to, co zrobiłam później z tymi momentami" – mówiła tenisistka w wywiadzie udzielonym Piotrowi Kraśce tuż po meczu.