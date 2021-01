Minister Czarnek podjął "przygotowania praktyczne" w kwestii powrotu młodszych dzieci do nauki w szkołach. Co to znaczy?

Ostateczna decyzja zostanie podjęta dopiero w przyszłym tygodniu

- Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna i nie jest dobra ani w Polsce, ani w krajach ościennych. Dlatego decyzja o ewentualnym powrocie do szkół zostanie podjęta w przyszłym tygodniu po konsultacjach w Radą Medyczną. Dziś jest decyzja o przygotowaniach praktycznych do powrotu do szkół - powiedział Czarnek i dodał, że chodzi przede wszystkim o to, by przebadać nauczycieli i zminimalizować ryzyko zarażenia się w placówce.