Misiek Koterski z Anną Lewandowską mają wiele wspólnego. "Znamy się od malutkiego"

- To było mi potrzebne do tej roli i myślę, że gdyby nie przytycie to nie byłbym w stanie tego zagrać, bo się poczułem starszy, bardziej zmęczony życiem i bardziej doświadczony, nie tylko życiowo, ale też fizycznie. A teraz? No niestety żegnajcie kilogramy – trzeba wrócić na fitness – powiedział Koterski. Dodał, że przyzwyczaił się do niezdrowego jedzenia typu fast food.