Mistrzynie pojemności. Zgrabne shopperki, które skradły nam serca

Shopper bag nie dość, że pakowna – to jeszcze elegancka. Przedstawiamy mistrzynie pojemności i stylu. Większe modele pomieszczą strój na jogę, drugie śniadanie, a nawet książki do biblioteki.

Niezbędna i zawsze na czasie – shopper bag

Niektóre modele shopper bag mają równie wiele zwolenniczek, co i przeciwniczek. Niektórzy twierdzą, że prezentują się jak worek, zasłaniają sylwetkę, zakłócają proporcje ciała, a przeładowane wymuszają nienaturalną, lekko przechyloną pozycję. Inni wprost je uwielbiają: za to, że stanowią stylistyczny akcent w rozmiarach XXL, wrzucamy do nich drobne sprawunki z drogerii i pasują do różnych stylów ubioru.

Jeśli potrzebujesz wszystkich swoich drobiazgów, to duża torba jest ci po prostu potrzebna. w przeciwnym wypadku będziesz przemierzać chodniki z naręczem reklamówek, a pod pachą dzierżyć pakunek ze strojem na zajęcia sportowe.

Modna shopperka dla każdego

O dużych torebkach mówi się, że zapewniają przetrwanie w miejskiej dżungli. Jeśli wychodzisz z domu o świcie i wracasz w nocy, twój dzień wypełnia moc obowiązków, w których trakcie potrzebujesz dziesiątek przedmiotów, kosmetyków i akcesoriów. Warto mieć trwałą i prostą shopper bag w czerni. Zmieści naprawdę wiele i posłuży lata, jeśli będzie wykonana ze skóry. Choć wiosną rzadziej nosimy czarne torebki, to takie modele i tak pasują do wszystkiego.

Pojemne kobiece torebki są porównywane przez niektórych do drzwi do innego wymiaru. Damskie torebki na co dzień muszą pomieścić takie rzeczy jak książki, kosmetyki, dokumenty, zabawki dla dzieci, drugie śniadanie, śrubokręt, telefon, portfel i całą masę innych "niezbędnych" rzeczy. Jaka jest najdziwniejsza rzecz, którą znalazłaś w swojej torebce? W tych modelach zmieścisz jeszcze więcej.

Zmieści wszystko i świetnie wygląda wiosną – pastelowa shopperka