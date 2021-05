MocDobroci, czyli Dzień Dobrych Uczynków na słodko

Świętowany 19 maja Dzień Dobrych Uczynków to doskonały moment, by przypomnieć sobie, jak ważne jest, by zauważać problemy innych i pomagać tym, którzy naszego wsparcia potrzebują. Tym bardziej, że w większości przypadków wystarczy drobny gest, miłe słowo czy niewielka kwota. 19 maja to także idealny czas, by powiedzieć "dziękujemy" tym, którzy każdego dnia bezinteresownie niosą pomoc innym.