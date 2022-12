Dama na salonach. Takiej Patricii Kazadi jeszcze nie było

Mówi się, że kobiety kochają diamenty, a wygląda na to, że ostatnio przerzuciły się na perły . Patricia Kazadi pojawiła się na finale 11. Edycji "Top Model" ubrana w kreację, jak z bajki. Ale jej sukienka nie wisiałaby w szafie romantycznej i czystej jak łza bohaterki, a raczej nieco mroczniejszej i wielowątkowej postaci - choć nadal eleganckiej i stylowej.

Gdzie kończy się moda, a zaczyna charakteryzacja? Mniej więcej w tym miejscu, w którym pojawiła się Patricia Kazadi. Jej oryginalna sukienka w czarnym kolorze ma w sobie charakterną elegancję i wyrafinowanie na miarę Mirandy Priestly granej przez Meryl Streep. Charakterystyczne bufki o mocnej i wyrazistej formie, przenoszą całą uwagę na ramiona Patricii Kazadi. Być może są nieco zbyt kanciaste i okazałe, ale przymknijmy na to oko.

Patricia Kazadi w czarnej sukience i w perłach we włosach

Gwiazda wybrała zmysłowy i efektowny dekolt w kwadratowym kształcie , zwany dekoltem "bardot" – od słynnej Brigitte, która rozsławiła tę charakterystyczną linię. Gorset zrobił świetną robotę, wysmuklając talię, a także eksponując kobiecość w stylu Dity von Teese . To doskonała alternatywa dla dekoltów w szpic, która jest także bardzo kobieca, mniej oklepana, a przy tym ciągle zdaje się być niedoceniona.

To kreacja zdecydowanie natchniona wieczorową aurą i estetyką lat 50. Rękawice, które kiedyś przechadzały się po wybiegach New Look Diora oraz zjawiały się w towarzystwie wytwornych dam na salonach – przeżywają swoją drugą młodość. Są na tyle efektowne i przyciągające uwagę, że towarzysząc zwyczajnej małej czarnej, potrafią wyczarować spektakularną kompozycję.