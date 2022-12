"Jak wolny ptak". Magda Mołek ma smykałkę do mody

Stanowi idealną alternatywę dla kobiety niezależnej, odważnej, ale także poszukującej swojej siły. To kolor, który dodaje energii . Ma w sobie zarówno elegancję i szlachetność, ale potrafi też przebojowo poruszać się po palecie barwa.

Chociaż najbardziej lubi swoje własne towarzystwo, a modowe wyrocznie wypuszczały na jesienno-zimowe wybiegi kobaltowy total look – to świetnie prezentuje się u boku stonowanej czerni i brązu, a także głębokiej zieleni, oranżu i fuksji.

Magda Mołek doskonale wie, że decydując się na kobaltowy kolor, najlepiej pójść w stronę nowoczesności i minimalizmu . Chociaż ta wyrazista i elektryzująca barwa przykuwa uwagę nawet w postaci akcentu na ubraniu, to pięknie podkreśla większą i luźną formę ubrania. A szczególnie tak nowoczesną i nieoczywistą, jak kreacja Magdy Mołek, która zebrała pod zdjęciem wiele ciepłych słów.

"Przepiękna stylizacja, zupełnie jakby to był kolor Twojej duszy" - pisze jedna z obserwatorek.

Sukienka gwiazdy przybiera asymetryczną formę . Oberwało jej się z jednej strony, a dzięki temu, że straciła rękaw, zyskała coś więcej - nieoczywisty charakter. Model w trapezowej formie sięga długości midi, a rozkloszowany rękaw nadaje dokładnie na tych samych falach, co dół sukienki .

