Jesienna stylizacja Magdy Mołek. W tej kurtce wyróżniała się z tłumu

Magda Mołek ubiera się modnie, ale nie podąża ślepo za trendami. Ma swój styl i widać, że ubiera się tak, by czuć się w stu procentach komfortowo. Dziennikarka podzieliła się ostatnio serią zdjęć z jesiennego spaceru po mieście. Jej kurtka przyciągała wzrok. Jeśli myślicie, że to kolorowa puchówka, to bardzo się mylicie. Mołek postawiła na oryginalność.