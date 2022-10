Magda Mołek bawi się modą. Tyle trendów w jednym zestawie

Stylizacje na jesień zapewniają szerokie pole do popisu. Pozwalają nam bawić się warstwami, konfrontować odmienne faktury, sięgać po skrajne style, a przy tym czuć się pewnie i wygodnie. Magda Mołek dokładnie wie, jak wykorzystać potencjał jesiennej garderoby. Znana z dobrego wyczucia smaku, dziennikarka trzyma się z daleka od modowych faux pas. A mimo to odważnie miksuje swoją garderobę i łączy rzeczy, które na pozór mogą zupełnie do siebie nie pasować.