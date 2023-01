Modne torebki w casualowych stylizacjach. Te modele najlepiej sprawdzą się na co dzień

Żadna stylizacja nie jest kompletna bez torebki. Praktyczne i jednocześnie modne akcesorium może perfekcyjnie dopełniać look lub stanowić mocny, zwracający uwagę akcent. Jakie modele sprawdzą się najlepiej w codziennych outfitach?

Torebki na co dzień – o czym warto pamiętać w trakcie zakupu?

Po czym poznać najlepsze torebki na co dzień? Modele, które idealnie dopełnią casualowe stylizacje, muszą być przede wszystkim praktyczne. Mowa o kieszonkach i przegródkach, długich rączkach albo pasku, który zawiesisz na ramieniu, a także o możliwości zmieszczenia w wewnętrznej komorze wszystkiego, co chciałabyś mieć pod ręką.

Dobrym wyborem są torebki w uniwersalnych odcieniach, które będą pasować zarówno do basicowych stylizacji z jeansami i t-shirtem, jak i do wzorzystych sukienek. W ten sposób jedno akcesorium będzie mogło towarzyszyć ci podczas każdego wyjścia. Nie bez znaczenia jest również materiał – powinien być trwały oraz odporny na zniszczenie – i to nawet w przypadku częstego użytkowania.

Casualowy must have? Torebka shopper!

Na pierwszym miejscu stawiasz funkcjonalność? W takim razie w twojej szafie nie może zabraknąć torebki typu shopper bag. To model, który bije na głowę inne propozycje pod względem praktyczności i pojemności, a tym samym jest uznawany za must have w codziennych stylizacjach. Wiedzą już o tym najpopularniejsze polskie celebrytki – Małgorzata Rozenek-Majdan czy Kinga Rusin. Czas, aby shopperka dołączyła do twojej kolekcji.

Do czego pasuje najlepiej modna torebka shopper? Latem możesz zestawiać ją ze zwiewnymi sukienkami i krótkimi kombinezonami, zwłaszcza jeśli postawisz na akcesorium wiklinowe albo płócienne. Dobrym pomysłem jest także noszenie shopperki w duecie z jesiennym trenczem, jeansami i botkami oraz łączenie jej z typowo sportowymi stylizacjami z dresami damskimi.

Praktyczna i modna torebka typu worek – wypróbuj ją w codziennych stylizacjach

Nazwa torebki typu worek nie jest przypadkowa. Akcesorium jest dość charakterystyczne – poznasz je po okrągłym dnie, ściągaczu zastępującym zamek błyskawiczny oraz luźniejszej formie. W sklepach znajdziesz je w różnych rozmiarach i odsłonach – od czarnych klasyków, aż po materiałowe torebki worki w kwiaty czy animal print.

Dużą zaletą stylowej torebki typu worek jest możliwość noszenia jej nie tylko na co dzień, ale też do pracy czy na imprezy. W przeciwieństwie do shopperki może być łączona nie tylko z jeansami, bluzami czy casualowymi sukienkami. Równie ciekawie prezentuje się w zestawie z podbijającym trendy garniturem damskim albo garsonką.

Prosta skórzana torebka na co dzień – propozycja dla fanek ponadczasowej elegancji

Jeżeli zamiast podążać za nieustannie zmieniającymi się trendami, wybierasz ponadczasową klasykę, to w twojej kolekcji powinna obowiązkowo znaleźć się czarna albo brązowa torebka z prawdziwej skóry, najlepiej o wielkości mieszczącej format A4. Minimalistyczny i jednocześnie elegancki model jest szalenie uniwersalny, dzięki czemu zestawianie go z codziennymi stylizacjami nie sprawi ci żadnego problemu.

Na co dzień możesz łączyć skórzaną torebkę praktycznie ze wszystkim. Świetnym pomysłem jest dopełnienie nią looku z prostymi jeansami i białą koszulą oversize w roli głównej. Równie świetnie sprawdzi się w stylizacji z kolorową szmizjerką albo eleganckim garniturem damskim. Jeśli masz ochotę, to noś także skórzaną torebkę do pracy albo na wyjątkowe okazje.

