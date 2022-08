Różne oblicza czapki z daszkiem

Czapki z daszkiem to nakrycia głowy, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Obecnie chętnie noszą je nie tylko mężczyźni, ale i coraz więcej kobiet. Z damskimi czapkami z daszkiem możemy stworzyć wiele ciekawych i oryginalnych stylizacji, zarówno sportowych, jak i bardziej eleganckich. Jak nosić czapkę z daszkiem? Do czego pasuje i jak o nią dbać?

Skąd się wzięły czapki z daszkiem?

Historia czapek z daszkiem sięga XIX wieku i wydarzeń, które miały miejsce na Brooklynie w Nowym Jorku. To właśnie tam jedna z drużyn The Brooklyn Excelsiors zaczęła nosić zaokrąglone czapki bejsbolowe. Wówczas czapki miały za zadanie chronić oczy zawodników przed oślepieniem promieniami słońca. Nowojorskie czapki z daszkiem zyskiwały jednak coraz większą popularność zarówno wśród graczy, jak i społeczeństwa.

Największą popularność czapek z daszkiem szacuje się na połowę XX wieku, kiedy to firma New Era wypuściła na rynek pierwszy model czapki bejsbolówki o nazwie 59 Fifty. Przez lata wygląd bejsbolówek ulegał wielu zmianom, wykorzystywano różnego rodzaju materiały, kolory i fasony. Nosili je wówczas nie tylko gracze, ale i wiele popularnych raperów, którzy również przyczynili się do tego, że moda noszenia czapek rozprzestrzeniła się na cały świat.

Jak nosić czapkę z daszkiem?

Czapkę z daszkiem możemy nosić na kilka różnych sposobów, wszystko zależy od tego, co nam najbardziej się podoba. Klasyczna wersja to czapka, w której daszek znajduje się z przodu. Taka wersja będzie pasować do większości stylizacji. Czapkę z daszkiem możemy również nosić lekko zadartą do góry, jak i z daszkiem odwróconym do tyłu. Daszek czapki z przodu może być także lekko skierowany w dół.

Czapka z daszkiem na sportowo i elegancko

Czapki z daszkiem doskonale wyglądają niemal w każdej stylizacji. Zazwyczaj noszone są do sportowych looków, m.in. w zestawieniu z jeansami, dresami lub luźnymi spodniami. Do tego możemy ubrać basicowy t-shirt, tank top, czy crop top, który świetnie sprawdzi się w szczególności w upalne dni. Całość stylizacji dopełnimy wygodnymi sneakersami i oczywiście czapką z daszkiem z przodu. W zimniejsze dni możemy dodatkowo postawić na koszulę w kratkę, ramoneskę, czy nawet elegancki długi płaszcz do kostek.

A jak nosić czapkę z daszkiem w eleganckich stylizacjach? Czapkę z daszkiem możemy ubrać zarówno do dzianinowej sukienki, jak i do cygaretek oraz eleganckiej koszuli. Do takiego outfitu warto jednak postawić na bardziej stonowane i klasyczne kolory okrycia, np. beż, czerń czy biel. Generalnie zaleca się, by unikać zestawiania czapek z daszkiem z koronkowymi czy cekinowymi sukienkami. Lepszym pomysłem będą gładkie i luźniejsze sukienki, które będą doskonale współgrać ze sportową czapką z daszkiem. Do takiej stylizacji bez obaw możemy założyć szpilki, wysokie kozaki, czy botki.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar czapki z daszkiem?

W większości przypadków czapki mają możliwość regulacji obwodu, dzięki czemu możemy dopasować je do wymiarów naszej głowy. Niemniej jednak niektórzy producenci posiadają w swojej ofercie kilka rozmiarów czapek. Aby mieć pewność, że okrycie będzie pasować na naszą głowę, warto każdorazowo zapoznać się z rozmiarówką danego producenta, ponieważ wymiary mogą się od siebie nieznacznie różnić.

Zazwyczaj mamy do wyboru kilka rozmiarów czapek: S - ok. 54 cm,

M - ok. 55 cm,

L - ok. 58 cm,

XL - ok. 60 cm,

XXL - ok. 62 cm. Centymetry odnoszą się do obwodu głowy, który powinien być mierzony tuż nad uszami. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy wybór rozmiaru czapki z daszkiem, ponieważ zbyt mała czapka będzie nie tylko wyglądać nieatrakcyjnie, ale i będzie powodować uczucie dyskomfortu.

Jak prać czapkę z daszkiem?

Aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie wyprać czapkę z daszkiem, należy zapoznać się z metką producenta, na której znajdziemy wskazówki dotyczące sposobu prania, dopuszczalnej temperatury i innych czynników dotyczących prania. Jeżeli nie mamy metki lub po prostu ją wycięliśmy, wtedy warto stosować się do podstawowych reguł prania.

Przede wszystkim, czapki z daszkiem nie powinniśmy prać w pralnie, ponieważ pod wpływem temperatury i wirowania, jej daszek może się odkształcić, a tym samym czapka nie będzie nadawać się do ponownego noszenia. Lepszym wyborem będzie pranie ręczne. Wystarczy wlać do miski wodę z delikatnym płynem do płukania, namoczyć czapkę i ewentualnie usunąć wszelkie zabrudzenia miękką gąbką lub szmatką.

Jak wysuszyć czapkę z daszkiem? Najlepiej układając ją na coś, co przypomina kształtem głowę. Możemy również bez obaw powiesić ją na suszarce i pozostawić do samodzielnego wyschnięcia.

Sposoby na piękną fryzurę spod czapki