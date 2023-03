W roli głównej: spodnie cygaretki. Gotowe stylizacje, które możesz odtworzyć bez względu na trendy

Spodnie cygaretki to jedne z ponadczasowych fasonów, które warto mieć w szafie. Możesz nosić je na co dzień, do pracy, a nawet na ważne okazje – wystarczy, że wiesz, z czym je łączyć. Mamy dla ciebie najlepsze stylizacje z cygaretkami w roli głównej.

Czy spodnie cygaretki są dla ciebie?

Zanim przejdziemy do propozycji stylizacji, warto sprawdzić, czym są spodnie cygaretki i kto wygląda w nich najlepiej. To elegancki i ponadczasowy fason, który poznasz po materiale opinającym się na biodrach i odrobinę szerszych nogawkach sięgających do okolic kostek. Cygaretki mają też najczęściej wysoki stan.

Jak widzisz, krój kultowych już spodni jest na tyle uniwersalny, że każda kobieta wygląda w nich doskonale. Bez obaw mogą wybierać go szczupłe, niskie czy puszyste dziewczyny. W zależności od twojego indywidualnego stylu możesz stawiać na spodnie cygaretki w dowolnym kolorze lub wzorze, a także na te wykonane z oryginalnych materiałów – od klasycznej czerni, przez zawsze modną kratę, aż po rockową skórę.

A jak nosić spodnie cygaretki, aby wyglądać dobrze bez względu na trendy? Poniżej znajdziesz trzy gotowe stylizacje, które bez problemu skompletujesz w ulubionej sieciówce.

Wiosenny casual na niezobowiązujące wyjścia, czyli spodnie cygaretki z trenczem

Jeśli szukasz pomysłu na wiosenną stylizację ze spodniami cygaretkami, to właśnie ją znalazłaś. To look, w którym znany i lubiany fason został zestawiony z równie kultowym i uwielbianym od dekad trenczem damskim. Efekt? Casualowy, jednak z szykiem i kobiecością.

Świetną inspiracją jest np. Katarzyna Cichopek, która przetestowała już w tym sezonie właśnie taki zestaw. Aktorka postawiła na płaszcz z materiału imitującego lateks i białe spodnie cygaretki, do których dodała minimalistyczne sneakersy i torebkę z dżetami od marki Pinko.

Biurowy look ze spodniami cygaretkami – zainspiruj się

Eleganckie spodnie cygaretki zostały wręcz stworzone z myślą o biurowych, profesjonalnych lookach. Nic więc dziwnego, że to właśnie w takich stylizacjach czują się najlepiej. Jeżeli chcesz skompletować outfit na dzień spędzony w pracy, to doskonałym wyborem są spodnie cygaretki w kratę.

W zależności od swoich stylowych preferencji możesz nosić je solo lub w duecie z idealnie dopasowaną marynarką. Nie zapomnij jednak o eleganckiej bluzce albo koszuli – klasycznej, z falbanami albo z podkreśloną linią ramion. Z kolei w kwestii butów masz całkiem spory wybór. Możesz wybrać skórzane loafersy, baleriny, półbuty albo szpilki.

Kompletując biurową stylizację ze spodniami cygaretkami, warto zainspirować się np. lookiem Anity Werner, która dodała do nich marynarkę, czerwoną koszulę i skórzane botki.

Spodnie cygaretki w wieczorowej stylizacji – jak je ograć?

Co powiesz na modne spodnie cygaretki w wieczorowej stylizacji? W takiej odsłonie fantastycznie sprawdzają się modele w odcieniu ponadczasowej czerni, z metaliczną nitką, a jeśli okazja nie jest formalna – wykonane ze skóry. Możesz łączyć je z koronkową braletką i oversize'ową marynarką, bluzką kopertową albo krótkim topem na ramiączkach spaghetti. Obowiązkowym dopełnieniem gotowej stylizacji są buty na obcasie. Do spodni cygaretek dobrze pasują klasyczne szpilki, czółenka albo botki na słupku.

