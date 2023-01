Anita Werner jak Charlize Theron? Mają ten sam ulubiony kolor i prezentują się w nim bosko

Co mają wspólnego Anita Werner i Charlize Theron? Są w podobnym wieku, obie wyglądają fantastycznie w krótkich fryzurach, a ostatnio pokochały także ten sam kolor. Chodzi o magnetyczny kobalt. Jak ten piękny odcień niebieskiego noszą polska prezenterka telewizyjna i aktorka Hollywood? Od razu nabierzecie ochoty, by mieć go w swojej szafie.