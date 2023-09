Płaszcze wiązane damskie na jesień i zimę. W tych modelach każda figura wygląda rewelacyjne

Za co kochamy płaszcz wiązany? Poznaj jego zalety

Płaszcz wiązany to zdecydowanie jeden z jesiennych i zimowych faworytów wśród kobiet. Nie bez powodu – jego krój rewelacyjnie podkreśla talię, wyrównując optycznie proporcje sylwetki. Dzięki temu nie musisz się martwić, że nawet najgrubsze okrycie wierzchnie wpłynie negatywnie na wygląd twojej figury.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że płaszcz wiązany jest szalenie uniwersalny. Możesz wybierać go na każdą okazję i zestawiać dosłownie ze wszystkim – od jeansów, przez spódnice ołówkowe, aż po suknie wieczorowe na jesienne i zimowe uroczystości. A to wszystko w połączeniu z dostępnością różnorodnych modeli. Do wyboru masz znane i lubiane trencze, płaszcze wiązane z wełny, modele oversize, maxi, a nawet te o kroju kimono.

Trencz – ten wiązany płaszcz damski to już klasyk. Musisz go mieć

Trencz to jeden z damskich must have'ów na jesień. Jeśli nie masz go jeszcze w swojej szafie, to najwyższy czas to zmienić, bo ten kultowy beżowy płaszcz wiązany nigdy nie wyjdzie z mody. To model, który ma wszystko, czego potrzebujesz, aby wyglądać dobrze w okresie przejściowym – uniwersalny kolor, dwurzędowe zapięcie, pagony, sprzączki i kołnierz, który ładnie podkreśla szyję. W zależności od preferencji możesz postawić na dopasowany albo oversize'owy trencz.

Wiązany płaszcz to hit na jesień © Getty Images | Edward Berthelot

Hit ostatnich sezonów: skórzany płaszcz wiązany

Kolejną propozycją, którą warto mieć na oku w trakcie kompletowania jesiennej i zimowej garderoby, jest skórzany płaszcz wiązany. Możesz albo zainwestować w model z naturalnego materiału, albo zafundować sobie tańszą wersję z ekoskóry. Jedno jest pewne – w tak oryginalnym okryciu wierzchnim w sprytny sposób podkreślisz swoją sylwetkę, nie rezygnując jednocześnie z najgorętszych trendów ostatnich sezonów. Fanką wiązanego płaszcza ze skóry jest m.in. Viki Gabor.

Puchowy płaszcz wiązany do zadań specjalnych. W tym modelu mrozy będą ci niestraszne

Nie chcesz iść na kompromis między ciepłem a modnym wyglądem? W takim razie wybór jest prosty: puchowy płaszcz wiązany, który poradzi sobie w największe mrozy. Taki model nie tylko zapewni ci maksymalny komfort termiczny, ale także pozwoli uniknąć efektu przytłoczenia sylwetki, który może być problemem w grubszych okryciach wierzchnich bez taliowania.

Świetnym wyborem jest pikowany płaszcz wiązany w czarnym kolorze, który podpatrzyliśmy np. u Doroty Gardias. Połączenie popularnego kroju z ciemnym odcieniem nie jest przypadkowe – taki duet potrafi zdziałać prawdziwe cuda, wysmuklając optycznie figurę nawet w ciepłych stylizacjach na cebulkę.

Co ciekawe, wiązany płaszcz damski nie jest jedynym rozwiązaniem. Podobny efekt zapewni ci puchowy model z zapinanym paskiem w talii, np. podobny do tego, który wybiera na zimę Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarka stawia na brąz z mocnym połyskiem, długość do połowy łydek i kożuch przy kołnierzu.

