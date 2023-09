Modne botki jesienne? Te cztery modele nigdy nie tracą na aktualności

Jest wiele elementów garderoby, bez których trudno wyobrazić sobie garderobę na jesień. Dla niektórych to trencz, dla innych miękkie swetry. Dla nas – modne botki jesienne. Jakie wybrać w tym sezonie? Te cztery modele zostaną z nami na dłużej.

Modne botki jesienne – jakie wybrać, by cieszyć się komfortem i zadawać szyku?

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni lekkie sandałki i wygodne baleriny zamienimy na modne, jesienne botki. O ich zakupie warto pomyśleć wcześniej, zanim najmodniejsze modele znikną z półek. W tym sezonie mamy, w czym wybierać.

Warto jednak podejść do wyboru zdroworozsądkowo. Stawiając na ponadczasowy model wykonany z dbałością o jakość, zyskasz buty, które posłużą ci nie tylko w tym roku, ale też za rok czy dwa lata. Pytanie tylko: jakie botki jesienne nigdy nie wychodzą z mody? Zobacz cztery modele, które od wielu sezonów królują w trendach i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Botki jesienne na słupku – wygoda w eleganckim wydaniu

Po pierwsze: botki jesienne na słupku. Są wygodniejsze od tych na szpilce, a jednocześnie mogą wyglądać bardzo elegancko. Komfort noszenia zapewnia w nich stabilny, masywny obcas, który doda ci centymetrów wzrostu bez utraty balansu i wygody. W takich butach z powodzeniem możesz chodzić cały dzień. Będą odpowiednie do biura czy na specjalne okazje.

W modzie są przede wszystkim te minimalistyczne – z gładkiej skóry, bez zbędnych zdobień, na niewielkim obcasie-klocku lub tym nieco ściętym. W swojej szafie ma je między innymi Małgorzata Socha, która słynie z doskonałego wyczucia trendów. Aktorka stylizuje je chociażby z prostymi spodniami i gładką bluzką oraz krótkim bezrękawnikiem. To najlepszy dowód na to, że tak szykowne buty pasują nie tylko do sukienek. Równie dobrze odnajdą się w bardziej swobodnych, casualowych stylizacjach.

Płaskie botki jesienne – sztyblety na grubszej podeszwie

Ponad wszystko cenisz komfort i zależy ci na tym, by buty na jesień zapewniały wygodę w najbardziej zabiegane dni? Postaw na modne płaskie botki jesienne w formie klasycznych sztybletów, ale z oryginalnym akcentem w postaci grubszej podeszwy z bieżnikiem. Taki fason skutecznie łączy styl z funkcjonalnością. Zapewni dobrą przyczepność na każdym rodzaju nawierzchni i będzie niezwykle uniwersalną bazą stylizacji na coraz chłodniejsze dni. Świetnie współgra z jeansami i ciepłym swetrem, ale też ze zwiewnymi sukienkami czy spódnicami z dzianiny.

Beżowe botki – jesienne stylizacje z nimi w roli głównej nie wychodzą z mody

Przy kompletowaniu szafy na jesień i zimę nie warto ograniczać się do ciemnych barw. Jasne kolory w jesiennych stylizacjach mogą wyglądać naprawdę efektownie. Śmiało sięgaj więc nie tylko po camelowy trencz, białe jeansy czy kremowe swetry, ale też beżowe botki jesienne, które doskonale komponują się ze wszystkimi wyżej wymienionymi elementami garderoby.

Botki jesienne z zamszu? Kowbojki niezmiennie na topie

Wyjątkowo pożądane są w tym sezonie botki jesienne z zamszu. Słabość mamy do wszystkich modeli wykonanych z tego miękkiego materiału, jednak najbardziej ponadczasowe będą kowbojki. To buty, które każdej stylizacji dodadzą charakteru, obojętnie, czy połączysz je z jeansami i marynarką, czy z miękkim swetrem i ulubioną spódnicą. Rewelacyjnie wyglądają też w połączeniach lata i jesieni – ze zwiewną sukienką boho. W takiej wersji nosi je Agnieszka Woźniak-Starak.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.