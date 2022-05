Modne sukienki na lato 2022. Zobacz najpiękniejsze modele na co dzień, do biura i na wyjątkowe okazje

Sukienki na lato w mieście: lniane szmizjerki do biura i nie tylko

Chociaż coraz częściej zamieniamy je na szykowne damskie garnitury, eleganckie sukienki wciąż są w modzie. Jeśli na co dzień obowiązuje Cię formalny, biznesowy dress code, na lato wybierz uszytą z naturalnej, przewiewnej tkaniny szmizjerkę, czyli letnią sukienkę koszulową z kołnierzykiem do kolana lub połowy łydki. Ten fason nie tylko dodaje klasy, ale też subtelnie podkreśla talię. A w aktualnych kolekcjach sieciówek znajdziemy go w różnych wersjach kolorystycznych. Sprawdzonym rozwiązaniem będzie biel, beż lub błękit, ale jeśli możesz pozwolić sobie na więcej szaleństwa, rozważ trawiastą zieleń, fuksję czy kobalt. Koszulowe sukienki na lato 2022 w tych odcieniach to prosty sposób na stylizację, w której nie przejdziesz niezauważona.