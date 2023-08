Mogą zwiększyć doznania. Pojawiają się tuż nad pośladkami

Skąd biorą się dołeczki Wenus?

Wbrew obiegowej opinii, nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że dołeczki Wenus są uwarunkowane genetycznie. Naukowcy do tej pory nie ustalili, dlaczego pojawiają się one na ciele zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jednak u panów nazywane są one dołeczkami Apolla. Dlaczego nazwa nawiązuje do starożytnych bogów?