Monika Miller o Polsce i problemach ze zdrowiem. Wielu jej podziękuje

- Jestem po wieloletnich terapiach. To, czego mnie nauczyły terapie, przede wszystkim, to żeby nie tłamsić w sobie tych wszystkich negatywnych emocji, żeby mówić o tym, co się przeżywa, bo po pierwsze ludzie w naszym kraju nie mają zielonego pojęcia co to jest PTSD albo borderline albo zespół lęku napadowego, myślą, że psychiatrzy i psychologowie to jacyś szarlatani. I zauważyłam, że mnóstwo osób ze świata szołbiznesu boryka się z problemami natury psychicznej, ale nie mówią o tym, ponieważ to się nie sprzedaje, boją się tego, że ludzie przestaną ich obserwować, że jakieś tam firmy nie będą chciały z nimi współpracować, a ja mam to po prostu w du*ie - zaznacza Miller.