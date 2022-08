Monitoring, zakaz noszenia własnych ubrań. Jakie zmiany szykuje nieletnim Ministerstwo Sprawiedliwości?

- Resocjalizacja ma być włączeniem tego człowieka w główny nurt życia społecznego, a tu my go już na początku izolujemy i stygmatyzujemy przez sam ubiór. Pomysł, który kojarzy mi się z Guantanamo. Nawet w niektórych zakładach karnych jest możliwość chodzenia we własnych ubraniach, a tu przecież mówimy o dzieciach. Proszę sobie wyobrazić dzieciaka 10-, 11-,12-letniego, który będzie przyzwyczajany do uniformu więziennego. To żywcem przejęty pomysł na izolację społeczną, odtrącanie i stygmatyzowanie młodych ludzi - mówi stanowczo ekspert.