Koszmarne ceny wyprawek szkolnych. "1800 zł za podręczniki dla dwóch córek"

"Podręczniki sprzed trzech lat są kompletnie bezużyteczne"

- Do świadczenia 300 zł nie podchodzimy z mężem na zasadzie, że nam się to należy, że państwo ma obowiązek nam to dać. Oboje pracujemy i kupimy córkom podręczniki do szkoły. Fajnie, że jest to dofinansowanie, bo to na pewno pomoże i z niego skorzystamy. Dla mnie niezrozumiała jest tylko ilość tytułów do jednego przedmiotu, bo znacząco ogranicza możliwość skorzystania z książek po starszym rodzeństwie - tłumaczy Magda.