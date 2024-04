Mówi, dlaczego zniknęła z polityki. Wyznała, kto był dla niej wsparciem

Anna Grodzka już w czasach PRL-u angażowała się w politykę, będąc członkinią Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zrzeszenia Studentów Polskich. Mimo to, jej poselski debiut nastąpił dopiero w 2011 roku, kiedy to zdobyła mandat z listy Ruchu Palikota. To wtedy otwarcie poruszyła temat swojej transpłciowości, co uczyniło ją pierwszą osobą transpłciową na takim stanowisku w Polsce i Europie.