Mówi o sekcji zwłok. "Zmarły nie wygląda jak Frankenstein"

Do śmierci bliskich chyba nic nie jest w stanie nas przygotować. Często rodzi się wówczas więcej pytań niż odpowiedzi.

Wątpliwości internautów stara się rozwiewać znany użytkownik TikToka - grabarz Robert. Tym razem opowiedział o tym, jak wygląda ciało po sekcji zwłok.

Internauta porównał zmarłego po sekcji zwłok do Frankensteina

Jeden z internautów stwierdził, że po przeprowadzonej sekcji zwłok, ciało zmarłego po szyciu wygląda jak ciało Frankensteina. Nie zgadza się z tym grabarz Robert.

- Po sekcji zwłok są nacięcia na ciele osoby zmarłej w kształcie litery Y, nacięcia na głowie i w innych miejscach. Nie zmienia to faktu, że w mojej karierze zawodowej nigdy nie spotkałem jeszcze osoby po sekcji zwłok, która wyglądałaby jak Frankenstein - zaznaczył.

Stwierdził, że widok ciała po sekcji zwłok nie jest drastyczny.

- Nigdy po otwarciu worka widok mnie nie zaskoczył. Ta osoba wyglądała normalnie, miała tylko nacięcia potrzebne do przeprowadzenia badań - podkreślił grabarz i zaznaczył, że robił to niejeden raz.

- Wielokrotnie odbierałem ciało z medycyny sądowej w Poznaniu i nigdy nie spotkałem się z jakimiś dziwnymi widokami. Niektórzy mówią, że medycyna sądowa w tym mieście to dramat, ale ja się z tym nie zgadzam. - podkreślił.

Zdradza kulisy zawodu. "Zapach jest katastrofalny"

Grabarz Robert wyjaśnia internautom, na czym polega jego zawód. Jego obowiązki nie należą do najłatwiejszych.

- Przywozimy ciało nieraz z miejsc, do których nikt nie chciałby nawet wejść. Czasem jest w takim stanie, że nawet nikt by do niego nie podszedł, bo po prostu nie dałby rady. Zabieramy takie ciało i przewozimy w worku do chłodni.

Później przychodzi czas na przygotowanie zwłok. - Na stole otwieramy worek. Zapach jest katastrofalny. Domyślcie się, jaki to hardkor. To są płyny, wycieki, fekalia, rany, najróżniejsze rzeczy - relacjonuje mężczyzna.

Zadaniem grabarza jest sprawienie, by ciało prezentowało się schludnie. - Oczyszczamy z płynów, które wydostały się przez jamę ustną, myjemy, przygotowujemy ciało tak, żeby wyglądało godnie do ceremonii pogrzebowej. Chodzi o to, żeby najbliższa rodzina, która przychodzi zobaczyć osobę zmarłą, nie doznała szoku - tłumaczy.