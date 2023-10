Pracuje jako grabarz. Zdradził, ile dokładnie zarabia

W komentarzach szybko zaczęły pojawiać się głosy oburzenia tak niską stawką. "60 zł, chyba na godzinę", "Sorry, 60 zł to chyba za pięć minut. Raczej brak szacunku do pracy drugiej osoby", "Mój ojciec bierze na małej parafii 600 zł od grobu" - czytamy. Odezwał się też internauta, który zadał pytanie. "Przykro mi, bo od razu się zraziłem do tej pracy. Po prostu źle trafiłem" - podkreślił.