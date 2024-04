Jest "demidziewczyną". Mówi, co to naprawdę oznacza

Kalisak wyznał, że nigdy nie zrozumiał, co to znaczy być kobietą lub mężczyzną. Dodał, że przez wiele lat próbował obu tożsamości płciowych, ale "nic mu nie wychodziło".

Lu dodała, że w momencie gdy "dopuszczamy do świadomości, że istnieją inne płcie niż męska i żeńska, to nagle robimy taki wyłom w naszej rzeczywistości". Rozmówczyni prowadzących "Dzień Dobry TVN" przyznała, że jest to tak naprawdę indywidualna kwestia każdego, by skonfrontować się z sytuacją.