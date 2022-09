Ane Piżl to nowa prowadząca "Miasto kobiet". Jest osobą niebinarną

Kim jest nowa prowadząca "Miasta kobiet"? Ane Piżl wyjechała z Polski

Ane Piżl w 2020 roku wyjechała z Polski. W rozmowie z Darią Pacańską z dziendobry.tvn.pl podkreśliła, że była to trudna decyzja. - To był trudny rok dla wszystkim osób LGBT+ i dla kobiet - skwitowała. Nie oznacza to jednak, że wycofała się z działalności w Polsce, postawiła jednak na aktywność online.