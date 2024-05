Mówią o wadach mieszkania w blokach. Wśród nich nadal pluskwy

Ceny za metr mieszkania w bloku z wielkiej płyty w dużych miastach wahają się od 12 do nawet ponad 15 tysięcy np. w Warszawie. Za większy metraż takiego "M" można więc zapłacić nawet ponad milion złotych i więcej. Takich ofert nie brakuje na portalach sprzedażowych. Najdroższe mieszkania z wielkiej płyty oprócz dużej powierzchni, mają balkon, piwnicę, miejsce parkingowe i nowoczesne, wyremontowane wnętrze. Są przestronne i wręcz luksusowe.

"Fakt" postanowił zapytać mieszkańców bloków z wielkiej płyty o ich wady i zalety. Wśród tych pierwszych wymienili wygląd klatki schodowej. Często są one zaniedbane i niezbyt estetyczne. Do klatek schodowych, które znamy z nowoczesnych apartamentowców im daleko.

Kobieta uważa, że dotkliwym problemem nadal są też insekty. Jak czytamy w "Fakcie", wśród mieszkańców bloków pojawiają się "opowieści o karaluchach spacerujących po parapetach i stołach". Problemem są też pluskwy, które w mieszkaniach mogą być ciężkie do usunięcia. Według GIS, dezynsekcję lokalu musi przeprowadzić jego właściciel na swój koszt, chyba, że jest to powierzchnia wspólna, wtedy odpowiada za to zarządca nieruchomości.