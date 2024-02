Nowe pluskwy trudniej zabić. Dotrą do Polski?

"The Sun" przypomina, że w artykule opublikowanym w "Annual Review of Entomology" naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA ujawnili niepokojące rozprzestrzenianie się "nowej" pluskwy. Pluskwa tropikalna została zauważona na Florydzie w 2016 roku po raz pierwszy od 60 lat, a następnie na Hawajach w 2020 roku. Odkryto ją także we Francji, we Włoszech i w Europie Środkowej kilka razy w latach 2002–2018.