Mówili, że przez wygląd nic nie osiągnie. Teraz walczy z hejtem i inspiruje innych

Spełniła największe marzenie

W 2020 roku wielkie marzenie kobiety się spełniło. Mindy Scheier, założycielka i dyrektor generalna Runway for Dreams zaprosiła ją do udziału w New York Fashion Week. Choć pandemia koronawirusa mocno pokrzyżowała plany organizatorów i wydarzenie, w którym wzięła udział Melissa Blake, odbyło się w rzeczywistości wirtualnej, miało dla niej ogromne znaczenie. Kobieta wystąpiła na wirtualnym wybiegu - pozowała i opowiadała o życiu ze swoją niepełnosprawnością. Melissa zaapelowała również do przedstawicieli branży modowej, aby zauważali też osoby niepełnosprawne.