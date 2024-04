"Tykająca bomba" w piersiach "królowej życia". Zrobiła USG

Mimo że program "Królowe życia" zniknął z anteny, to wierni fani wciąż interesują się tym, co słychać u bohaterek popularnego show. Jedną z niewątpliwych gwiazd produkcji TTV okazała się Izabela Macudzińska, której instagramowe konto obserwuje ponad 570 tys. użytkowników.

W trakcie 15. odcinka w trzecim sezonie "Diabelnie boskich" do celebrytki i jej męża na śniadanie przyszła mama. Mimo błogiej atmosfery rozmowa zeszła na bardzo poważny temat.

Bohaterka programu wyjaśniła, że musiała poddać się zabiegowi wymiany implantów , ponieważ stare miały szorstką teksturę, a ich kondycja mogłaby doprowadzić do rozwoju stanu zapalnego. Rodzaj implantów, który miała Macudzińska obecnie jest zakazany w wielu krajach, a FDA, Amerykańska Agencja Żywności i Leków, już w 2011 roku ostrzegała przed ich rakotwórczym działaniem.

Pokazała odmienioną córkę. Sama zaprowadziła 16-latkę do specjalisty

Pokazała odmienioną córkę. Sama zaprowadziła 16-latkę do specjalisty

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!