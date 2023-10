My Body My Art - najnowsza kolekcja atelier od Paprocki Brzozowski

23.10. w Muzeum Narodowym w Warszawie odbył się pokaz marki Paprocki Brzozowski. W monumentalnym wnętrzu muzeum zaprezentowanych zostało 30 sylwetek z najnowszej kolekcji atelier My Body My Art. Kreacje, łączące kobiece kształty oraz modę ze sztuką, w nowym świetle ukazują podejście do projektowania. Dzięki wykorzystaniu różnych materiałów i technik, kolekcja proponuje szeroką paletę kolorów i stylów, prosto spod igły sztuki krawiectwa. Partnerzy wydarzenia: NeBoa, Perlage, Martini, Kazar, Optyk Kochański, Apart, Wings, Living by Paprocki Brzozowski, Innovation Clinic, Kevin Murphy, Bobbi Brown, Inter Door, Cruso, Miller Harris, Mamy To.